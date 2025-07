Vídeo: fogo em motor de avião força pouso de emergência nos EUA Chamas no motor esquerdo de um avião Boeing 767-400 da Delta Air Lines forçaram um pouso de emergência, logo depois da decolagem,... Revista Oeste|Do R7 21/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h58 ) twitter

Agentes já esperavam avião na pista Revista Oeste - Internacional

Chamas no motor esquerdo de um avião Boeing 767-400 da Delta Air Lines forçaram um pouso de emergência, logo depois da decolagem, no Aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 18. O destino original do voo era a cidade de Atlanta, também nos EUA, porém a tripulação optou por retornar ao ponto de partida imediatamente ao detectar o problema.

