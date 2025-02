Revista Oeste |Do R7

Vídeo: passageiros deixam avião depois de motor pegar fogo nos EUA Mais de cem passageiros evacuaram de um avião na pista do Aeroporto de Houston, nos Estados Unidos, neste domingo, 2. O incidente...

Mais de cem passageiros evacuaram de um avião na pista do Aeroporto de Houston, nos Estados Unidos, neste domingo, 2. O incidente foi causado por um princípio de incêndio, com fumaça e fogo, no motor da asa direita.

