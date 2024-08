Violência na Venezuela: TPI Investiga Denúncias Após Eleições Controversas O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, declarou que acompanha com atenção as denúncias de atos violentos...

Revista Oeste|Do R7 12/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌