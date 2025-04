Visto norte-americano não é um direito, diz governo dos EUA O perfil em português do Departamento de Estado dos EUA no X, o antigo Twitter, publicou uma mensagem sobre o caráter do visto americano...

Revista Oeste|Do R7 20/04/2025 - 11h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share