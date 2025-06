Xi Jinping não vem ao Brics; primeiro-ministro do país representará China no Rio O presidente da China, Xi Jinping, não deve comparecer à cúpula de líderes do Brics. O encontro será realizado nos dias 6 e 7 de julho...

