Zelensky diz que Ucrânia não vai aceitar acordo firmado por EUA e Rússia
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descartou reconhecer qualquer acordo firmado entre Estados Unidos e Rússia sobre o conflito no Leste Europeu. De acordo com o líder ucraniano, isso pode ocorrer caso Kiev não participe diretamente das conversas agendadas para a próxima sexta-feira, 15, no Alasca.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante declaração!
