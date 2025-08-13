Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Zelensky diz que Ucrânia não vai aceitar acordo firmado por EUA e Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descartou reconhecer qualquer acordo firmado entre Estados Unidos e Rússia sobre o conflito...

Revista Oeste|Do R7

Putin

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descartou reconhecer qualquer acordo firmado entre Estados Unidos e Rússia sobre o conflito no Leste Europeu. De acordo com o líder ucraniano, isso pode ocorrer caso Kiev não participe diretamente das conversas agendadas para a próxima sexta-feira, 15, no Alasca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante declaração!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.