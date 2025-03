Zelensky muda o tom e diz que está pronto para firmar acordo com Trump O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou publicamente seu desejo de dar fim ao conflito com a Rússia. Em carta divulgada...

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou publicamente seu desejo de dar fim ao conflito com a Rússia. Em carta divulgada no X, nesta terça-feira, 4, o líder ucraniano enfatizou a disposição para começar as negociações o mais rápido possível e mencionou a liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como via essencial para alcançar um acordo.

Para entender todos os detalhes dessa reviravolta nas relações entre Ucrânia e Estados Unidos, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: