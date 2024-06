Von der Leyen: recursos gerados por ativos da Rússia serão enviados à Ucrânia em julho

Alto contraste

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta terça, 11, que os recursos gerados a partir dos ativos imobilizados da Rússia começarão a ser enviados para a Ucrânia a partir de julho. A expectativa é de que 90% do dinheiro seja usado em defesa e o restante, na reconstrução do país. Em discurso durante conferência em Berlim, Von der Leyen revelou que a primeira leva será de US$ 1,5 bilhão. A cifra é parte de um plano anunciado no mês passado que prevê a utilização dos juros rendidos pelos ativos russos que foram congelados pela UE no começo da Guerra na Ucrânia.