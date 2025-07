Análise: Transformar a educação política de Estado é base para alcançar meta de alfabetização

O Brasil não atingiu a meta de alfabetização de crianças para 2024. Segundo dados, 59% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental sabem ler e escrever, o resultado é abaixo do objetivo do governo federal de 60%. O melhor desempenho foi obtido no estado do Ceará , com 85%, já o pior registro foi na Bahia, com 36%, São Paulo performou abaixo da média nacional, atingindo um patamar de 58%.



O governo apontou as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul no ano passado como responsáveis pelo desempenho nacional abaixo da meta. “Dois anos de pandemia mais a inundação (Chuvas no Rio Grande do Sul) prejudicaram o processo de alfabetização com certeza” afirma Claudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, em conversa com o Jornal da Record News desta sexta-feira (11).



Claudia explica que a “receita de bolo” para a evolução da alfabetização é transformar a educação em uma política de Estado, mantendo o projeto de educação independente do governo que está no poder. A ex-diretora afirma que a meta de 64% de alfabetização em 2025 é grande, mas que é possível que o país bata o objetivo.