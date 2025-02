Anúncio da ANS de nova modalidade de plano de saúde é um 'retrocesso', afirma advogado

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou uma consulta pública, a partir desta terça-feira (18), para a criação de um novo tipo de plano de saúde que contemple apenas consultas eletivas e exames.



A agência estima que cerca de 10 milhões de pessoas passem a utilizar convênios na nova modalidade e argumenta que a medida serviria para baratear os custos para os brasileiros em um cenário de escassez.



Para Fábio Santos, advogado especializado em direito à saúde, o projeto traz preocupações para especialistas. Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (18), Santos afirma que a medida é um retrocesso e vai contra a lei dos Planos de Saúde , que determina uma cobertura mínima com acesso a atendimentos de urgência e emergência, e o acompanhamento de doenças.



“Na prática, o beneficiário que adere a um plano desse, e depois é diagnosticado com alguma doença, terá que recorrer ao SUS (Sistema Único de Saúde) para tratar porque, perante o plano, ele não tem nenhuma cobertura além da identificação do problema”, completa o advogado.