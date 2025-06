Cota de inundação de Porto Alegre (RS) pode ser alcançada nos próximos dias, alerta professor

A chuvas no Rio Grande do Sul já atingiram 146 municípios. Mais de 7.000 gaúchos ficaram desalojados e outros mil seguem desabrigados. Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (24), Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, diz que a expectativa é que o nível do rio Guaíba permaneça elevado e que a cota de inundação de Porto Alegre pode ser alcançada nos próximos dias.



“O principal motivo da elevação do Guaíba é a onda de cheia que vem da bacia hidrográfica”, pontua Paiva. Segundo ele, o vento sul represa as águas e pode elevar o nível do rio de 10 a 40 centímetros, enquanto o vento vindo do oeste é capaz de formar ondas e “empurrar” as águas para a cidade .