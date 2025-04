‘Inimiga silenciosa’: especialista destaca a importância do diagnóstico precoce de pressão alta

Em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (25), Carlos Alberto Machado, assessor científico da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo) alerta sobre os riscos da pressão alta , e sobre como a doença age como uma “inimiga silenciosa”.



“A pressão vai subindo e a pessoa vai acostumando com aqueles níveis pressóricos mais altos. Uma hora ela vai medir a pressão e faz o diagnóstico de hipertensão. [...] Ela vai dar sintoma numa fase mais tardia, quando já tem lesões de órgão alvo”, ressalta.



Um estudo realizado pela Socesp revelou que um terço da população não sabe que a pressão alta pode causar doenças cardiovasculares . Outro levantamento, baseado em informações do SUS, mostra que a hipertensão é responsável por 45% das mortes por causas cardíacas ocorridas no Brasil.



Estima-se ainda que 30% da população mundial conviva com a pressão alta. O especialista alerta para a importância do diagnóstico precoce para um tratamento mais eficaz. "Esse intervalo até 140 por 90 é pré-hipertensão. E maior ou igual a 140 por 90 é o que a gente chama de hipertensão", pontua.