Preços dos alimentos tendem a cair, diz economista

Em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (11), Cristina Helena Pinto, economista, comenta que o cenário internacional favorece o combate à inflação no Brasil. Ainda que tenha subido 0,56% em março devido ao preço dos alimentos , Cristina avalia que a desvalorização do dólar, puxada pelo tarifaço do presidente americano Donald Trump , e a queda mundial de preços vão colaborar com o mercado doméstico.



A economista explica que os preços subiram devido a “um incremento das exportações e um desabastecimento do mercado doméstico”. Entretanto, ela alerta que “se a gente olhar também a trajetória dos preços das commodities , [...] ainda não há um repasse pleno do aumento. Tem uma defasagem”.



Segundo a especialista, as estimativas do governo de que o custo da alimentação irá diminuir, especialmente pela redução das taxas de importação para alguns itens, têm boas chances de se concretizar. Sobre as medidas comerciais de Trump, a professora analisa que “uma diminuição das exportações para os Estados Unidos tende a buscar outros mercados e tende também a ter redução de preços”.



A inflação no país desacelerou em março , mas o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou o maior patamar para o mês nos últimos três anos, alcançando 5,48%. O aumento nos preços de alimentos e bebidas foi um dos principais fatores desse avanço. O tomate liderou com um salto de 22,5%, seguido pelos ovos com mais de 13%, e o café acumulou elevação de quase 78% em um ano.