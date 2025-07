Produtores já cancelam exportações aos EUA com medo de perder as mercadorias

Em entrevista ao Jornal da Record News , Hudson Bessa, economista da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), afirmou que os principais efeitos da tarifa de 50% imposta por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, se estendem a diversos setores . “Semi-manufaturados vão ser muito atingidos, a Embraer particularmente, bastante atingida, o setor de celulose também tende a ter um impacto grande”, afirma.



Bessa explicou que a suspensão das exportações já é sentida por setores como o de manga e laranja, que começaram a cancelar contratos devido à incerteza quanto ao impacto da tarifa, já que, diante da possibilidade de perder mercadorias, especialmente perecíveis, a estratégia mais viável seria cancelar a exportação. Isso evitaria que os produtos chegassem com o preço elevado em 50%, o que tornaria sua venda inviável no mercado, gerando prejuízos. Assim, os empresários preferem suspender as transações para minimizar os riscos financeiros.



A situação, porém, pode abrir novas oportunidades de negociação para o Brasil, como a aceleração de acordos com o Mercosul e a União Europeia. “O Trump foi aquele cara que desarrumou o tabuleiro do jogo todinho. Então está todo mundo, de alguma maneira, com algum incômodo com os Estados Unidos . Está todo mundo precisando encontrar novos mercados. Isso significa que estamos todos na mesa de negociação com ouvidos abertos, ouvindo propostas, querendo escutar a nossa produção e obviamente sabemos que, como reciprocidade, vão ter que comprar alguma coisa também”, explica o especialista.