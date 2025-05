Assembleia de acionistas da JBS aprova dupla listagem das ações da companhia

A assembleia extraordinária de acionistas da JBS aprovou, nesta sexta-feira (24), a dupla listagem das ações da companhia, com entrada na bolsa de Nova York. A proposta de negociação dos papéis nos Estados Unidos teve a aprovação dos acionistas minoritários. A expectativa é que as ações de uma das maiores empresas de alimentos do mundo comecem a ser vendidas na bolsa de Nova York a partir do dia 12 de junho. A companhia segue com os papéis negociados no Brasil, na B3, em São Paulo.



