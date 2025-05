Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia procura o suspeito de matar um policial civil na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Pelo segundo dia, os agentes foram à comunidade em busca de informações que ajudem a identificar o responsável pelos disparos. Apesar do reforço no policiamento, barricadas voltaram a ser incendiadas e houve bloqueio no trânsito. No início da tarde, o corpo do policial José Antônio Lourenço foi enterrado. E ainda: Estado de Alagoas sofre com temporais e interdição de estradas.



