Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo realizam uma operação conjunta contra suspeitos de enviar armas e drogas para o crime organizado no Rio. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Mogi das Cruzes, Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e Sorocaba, no interior do estado. De acordo com a polícia, o objetivo é desarticular uma quadrilha responsável pelo transporte de armamentos e entorpecentes para facções criminosas cariocas. Investigadores acreditam que os locais alvos da operação funcionavam como pontos de armazenamento de drogas e armas. A investigação teve início há um ano, após a apreensão de quatro fuzis na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E ainda: Julgamento de Bolsonaro e sete aliados começa nesta terça-feira (2).



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!