PGR tem até esta segunda (25) para se manifestar sobre as explicações da defesa de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República analisa explicações sobre descumprimentos de medidas cautelares

Boletim JR 24H|Do R7

Termina nesta segunda (25) o prazo para a Procuradoria-geral da República se manifestar sobre as explicações da defesa de Jair Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares. Os advogados do ex-presidente afirmam que ele não descumpriu medidas restritivas, e que o relatório da Polícia Federal não mostra nenhum ato praticado após a prisão domiciliar.

