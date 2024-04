O Conselho Nacional de Justiça lançou uma plataforma para facilitar a doação de órgãos. Agora, é possível registrar a intenção de ser doador no site aedo.org.br ou em qualquer cartório de notas do país de forma gratuita. A autorização ficará disponível num sistema eletrônico para ser acessada pelos profissionais de saúde. 42 mil pessoas estão na fila de transplante no país.