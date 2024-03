A fuga dos detentos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, completa um mês nesta quinta (14). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, saiu de Brasília para visitar a região. O ministro se reuniu com a cúpula da força-tarefa e afirmou que existem fortes indícios de que os fugitivos ainda estejam na região.