Inflação em junho ultrapassa meta do Banco Central Brasil permanece fora do intervalo de tolerância pelo sexto mês seguido Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h39 )

Inflação registra alta em junho e fica acima da meta

A inflação no Brasil registrou alta em junho, atingindo um índice de 0,24%, conforme divulgado pelo IBGE. No acumulado do ano, o IPCA apresenta uma alta de 2,99%, enquanto nos últimos 12 meses o índice chega a 5,35%.

Este é o sexto mês consecutivo em que a inflação anual supera o limite de 4,5%, colocando o país fora do intervalo de tolerância estabelecido pelo Banco Central.

Os grupos que mais influenciaram essa alta foram habitação, vestuário e transportes. Essas categorias tiveram um impacto significativo nos resultados de junho.

