Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Pelo menos cinco cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas nesta terça (29). São Joaquim registrou quase 2 graus abaixo de zero e amanheceu com uma bela geada. Carros ficaram cobertos de gelo e foi preciso água quente para a limpeza dos para-brisas. E ainda: PF realiza operação contra quadrilha que levava drogas para a Europa e África, em veleiros.



