Inflação registra alta em junho e fica acima da meta

De acordo com os números divulgados nesta quinta-feira (10) pelo IBGE, a inflação registrou alta no mês de junho e ficou acima da meta. O índice fechou o mês em 0,24%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,99%, mas nos últimos 12 meses o acumulado chega a 5,35%. É o sexto mês seguido com o índice anual acima do limite de 4,5%, deixando o Brasil fora do intervalo de tolerância definido pelo Banco Central. Habitação, vestuário e transportes foram os grupos que mais impactaram no resultado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!