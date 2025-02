Prazo para adesão ao Simples Nacional termina nesta sexta (31)

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas aderirem ao Simples Nacional. O pedido pode ser feito pelo site do do programa. A renovação é automática para quem já faz parte do simples. A modalidade simplifica a tributação de empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. As empresas com pendências e que foram excluídas do Simples, também têm até hoje para regularizar a situação. O prazo vai até as 19h.