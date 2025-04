São Paulo deve registrar recorde de frio nos próximos dias; veja previsão

Com menos força do que em Santa Catarina, o frio também chegou a São Paulo . A previsão aponta para recordes de temperatura mais baixos ao longo da semana. O recorde atual na capital paulista é de 15,4 graus, registrados nos dias 6 e 22 de abril. Estima-se que nesta terça (29) a temperatura mínima chegue aos 15 graus à noite. Nos próximos dois dias, o frio será mais intenso, com mínimas previstas de 14 e 13 graus. No interior, cidades como Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí podem chegar aos 10 graus.



