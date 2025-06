Uma em cada três mulheres diagnosticadas com câncer de mama, no Brasil, entre 2018 e 2023, tem menos de 50 anos. Especialistas defendem que o SUS ofereça mamografia para essa faixa etária. Atualmente, o exame preventivo é feito apenas para mulheres entre 50 e 69 anos. Além da mamografia, veja outros 7 cuidados importantes para prevenir a doença com o Jornal da Record!