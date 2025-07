1. Como funciona a vacina?

A Qdenga é um imunizante tetravalente desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, baseada no vírus vivo e atenuado do sorotipo 2 da dengue. Essa condição pode melhorar a resposta do sistema imunológico, protegendo contra as infecções. Além disso, o vírus não é capaz de causar a doença nas pessoas que recebem a vacina