Este ano, mais de cem mil motoristas foram multados porque estavam com a carteira de habilitação vencida. Em São Paulo, a estimativa do Detran é que seis milhões de motoristas circulem com a CNH fora do prazo de validade. O Jornal Da Record mostra quais são os riscos de dirigir sem essa documentação e o que diz o Código de Trânsito sobre a irregularidade. Veja!