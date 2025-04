1. Adapte as receitas

É possível incluir opções mais saudáveis no cardápio do dia a dia sem perder o sabor e o prazer de comer. A saída é fazer adaptações nas receitas, que podem ser finalizadas no forno. Além disso, alguns pratos podem ser preparados com pouca ou nenhuma gordura, como pastéis, bolinhos e carnes.

