Veja os cuidados para evitar a queda de idosos em casa

Em uma década, aumentou 60% o número de mortes de idosos por queda no Brasil. Para evitar acidentes, os especialistas dizem que os familiares devem estar alerta para as condições de saúde e mobilidade de pessoas com mais de 75 anos. Diante desse cenário, o Jornal Da Record apresenta algumas dicas e cuidados para evitar as quedas de idosos em casa. Veja!