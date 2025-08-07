JR ENTREVISTA: Ministro das Comunicações indicado pelo União Brasil diz esperar permanecer no cargo

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (6) é o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. À jornalista Tainá Farfan, ele comenta sobre uma reunião que teve há pouco mais de uma semana com o presidente Lula, a implantação da TV 3.0 no Brasil e a necessidade de melhorar a infraestrutura do país.



Nomeado por Lula em abril deste ano — após indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiada pelo União Brasil —, Siqueira Filho conta que, no encontro com o presidente Lula, ele manifestou o desejo de seguir no comando do ministério das Comunicações. A reunião foi marcada pelo Planalto após críticas do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, às contas públicas do governo e à postura de Lula diante do tarifaço imposto por Donald Trump.



Além disso, o partido, nesta quarta-feira, sinalizou apoio ao protesto de parlamentares da oposição na Câmara e no Senado em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.



“A gente tem uma expectativa que vai conseguir se manter no cargo por entender que a indicação foi técnica e pela importância que o setor tem. Que a gente consiga fazer as entregas pactuadas pelo presidente Lula no momento da eleição”, afirma o ministro.



Na entrevista, Siqueira Filho estima que, até o fim de agosto, o decreto para a implantação da TV 3.0 no país seja assinado pelo presidente Lula. A tecnologia deve permitir à população ter acesso a imagens e sons de mais qualidade, além de interagir com o conteúdo. No momento da transmissão ao vivo de um jogo de futebol, por exemplo, será possível apertar o botão do controle remoto para rever um lance polêmico.



“É a televisão estando conectada à internet. As duas tecnologias vão operar em paralelo. Então, não vai existir descontinuidade do serviço da TV atual. Será uma TV mais interativa, aberta e gratuita”, explica o ministro.



Ele ressalta que a pasta tem investido em infraestrutura para ampliar o acesso dos brasileiros à internet. “Um exemplo é a Enec [Estratégia Nacional das Escolas Conectadas], em que, até 2026, 138 mil escolas no Brasil, tanto municipais quanto estaduais, serão beneficiadas com conectividade. Ou, no caso das escolas que já têm, mas a qualidade não é tão boa, a conectividade será melhorada”, garante.



