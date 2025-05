JR Trade: Co-CEO da Coletiv fala sobre vantagens do modelo cooperativo em marcas

Personalizar a equipe conforme a necessidade de cada projeto: essa é a proposta da Coletiv, a primeira agência de publicidade do Brasil a operar no modelo de cooperativa. Reunindo profissionais de todo o país, a Coletiv conta com um banco de talentos com mais de 300 cooperados, o que permite atuar em diferentes segmentos da comunicação. No JR Trade, o fundador e co-CEO da agência, Beto Rogoski, conta como surgiu a ideia de adotar o formato cooperativo e destaca as vantagens que esse modelo oferece para as marcas.



