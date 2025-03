Podcast JR 15 Min #1137 | Daniel Alves absolvido: os motivos por trás da decisão da Justiça espanhol

O ex-jogador Daniel Alves foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha da acusação de agressão sexual contra uma mulher na Espanha. A decisão foi unânime, anulando a sentença anterior por considerar que as provas apresentadas não eram suficientes para manter a condenação. O que motivou essa decisão? A acusação ainda pode recorrer ou o caso está encerrado? Quais podem ser as implicações para casos semelhantes no futuro? Giovanna Risardo e a correspondente da Record na Europa, Ana Paula Gomes, conversam com Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo (USP).