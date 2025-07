Podcast JR 15 Min #1212 | Celular roubado? Veja o que muda com o programa do Ministério da Justiça

Com o celular cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros, roubos e furtos se tornam ameaças não apenas financeiras, mas também à privacidade. Para enfrentar o problema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentou o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, oficializando e ampliando o uso do aplicativo Celular Seguro. A partir de agora, o sistema passa a operar de forma integrada com dados da Anatel e boletins de ocorrência dos estados. No JR 15 Minutos, Eduardo Ribeiro entrevista André Leite, diretor de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério, sobre os avanços que a nova medida representa para a proteção do consumidor e a redução da criminalidade.



