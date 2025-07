Podcast JR 15 Min #1218 | Câncer colorretal: a doença que matou Preta Gil e preocupa especialistas

A morte da cantora e empresária Preta Gil, aos 50 anos, por câncer colorretal, acendeu um alerta sobre uma doença silenciosa e letal, frequentemente negligenciada. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer do intestino grosso e reto é o segundo mais comum no aparelho digestivo e o terceiro que mais causa mortes no Brasil. Um dado preocupante é o aumento dos casos entre pessoas com menos de 50 anos, grupo que até pouco tempo não era incluído nas recomendações de rastreio. Neste episódio, a presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Angélica Nogueira, detalha os fatores de risco, sintomas, prevenção e a importância do diagnóstico precoce para reverter esse quadro.



