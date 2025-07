Saiba o que é a meningite e como identificar os sintomas Um dos tipos mais preocupantes da enfermidade é a doença meningocócica, causada pela bactéria 'Neisseria meningitidis' Conteúdo Exclusivo|Do R7 01/07/2025 - 17h23 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bactéria 'Neisseria meningitidis'

A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Essa inflamação pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, incluindo bactérias, vírus, fungos ou outros micro-organismos.

A doença meningocócica, por sua vez, é um tipo específico de meningite causada pela bactéria Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo. Ela é transmitida pelo contato próximo, principalmente por meio de secreções respiratórias.

Essa bactéria é altamente contagiosa e pode levar a casos graves de meningite, assim como a outras manifestações clínicas, como sepse meningocócica e meningococcemia.

Sintomas

A doença meningocócica pode apresentar uma variedade de sintomas, que podem se manifestar rapidamente e progredir de forma rápida. Os principais sintomas incluem:

‌



• febre alta;

• dor de cabeça intensa;

‌



• rigidez no pescoço (dificuldade em movimentar o pescoço para a frente);

• fotofobia (sensibilidade à luz);

‌



• náuseas e vômitos;

• manchas vermelhas ou roxas na pele (petéquias ou equimoses);

• confusão mental ou dificuldade de concentração;

• sonolência excessiva ou dificuldade para acordar;

• convulsões;

• irritabilidade, especialmente em bebês e crianças pequenas.

É importante ressaltar que nem todos os sintomas estão presentes em todos os casos e que a doença meningocócica pode progredir rapidamente, levando a complicações graves.

Diagnóstico

Na avaliação médica, a presença de sintomas característicos, como febre alta, rigidez de nuca e manchas na pele, pode levantar suspeita de doença meningocócica.

São solicitados exames laboratoriais e de imagem para verificar se há sinais de inflamação nas meninges ou no cérebro.

Também são coletados sangue e líquido cefalorraquidiano para investigar a presença da bactéria Neisseria meningitidis e realizar testes de sensibilidade aos antibióticos.

Tratamento

O paciente diagnosticado com doença meningocócica deve ficar em isolamento hospitalar, o tratamento é feito com antibióticos para combater a infecção pela Neisseria meningitidis.

Outros cuidados ainda envolvem a administração de líquidos intravenosos para manter a hidratação e remédios para controlar dor, febre e reduzir a pressão intracraniana, se necessário.

Alguns pacientes que correm maior risco de sepse ou choque séptico podem ser levados à UTI para monitoramento dos níveis de oxigênio e das funções de órgãos, como os rins, por exemplo.

Prevenção

Para os principais agentes infecciosos causadores da meningite, existem vacinas disponíveis no SUS e na rede privada.

As vacinas disponíveis no calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização são:

• vacina meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C;

• vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite;

• pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B;

• meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C;

• meningocócica ACWY (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y.