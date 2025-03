Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta terça (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia do Rio de Janeiro encontrou nesta terça-feira (11) uma espécie de resort em uma das comunidades do Complexo de Israel, na zona norte da capital fluminense. De acordo com os agentes, o local foi construído por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que é um dos líderes de uma facção criminosa. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante. E ainda: Número de famílias com dívidas em atraso diminui pelo terceiro mês consecutivo.



