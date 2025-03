Estado de SP lidera bloqueio de celulares por furto e roubo durante o Carnaval

Durante o feriado, São Paulo registrou mais de 33 mil e 600 bloqueios de celulares por roubo ou furto. O Rio de Janeiro e a Bahia ocupam o segundo e terceiro lugares no ranking. No total, foram mais de 113 mil bloqueios em todo o país até a manhã de domingo. Os dados são do programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um novo recurso do sistema, chamado modo recuperação, foi implementado para ajudar na recuperação dos aparelhos roubados.



