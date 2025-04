Val Kilmer, estrela de ‘Top Gun’ e ‘Batman’, morre aos 65 anos

O ator Val Kilmer, estrela de filmes como ‘Top Gun’ e ‘Batman’, morreu aos 65 anos. Em 2014, ele foi diagnosticado com câncer de garganta e enfrentou uma longa batalha contra a doença, que afetou sua voz e a saúde. Isso não impediu a participação dele, em 2022, em ‘Top Gun Maverick’, a continuação do clássico dos anos 80 que alçou Val Kilmer ao sucesso.



