Cileide Moussallem destaca importância feminina na gestão digital e comunicação no Amazonas "Empoderar outras mulheres é essencial para transformar nossa sociedade", afirma a empresária e estrategista do norte do Brasil O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 19/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h26 )

Cileide Moussallem (Foto: Reprodução) | Texto: Nicolly Adames

O empreendedorismo na área da comunicação tem se destacado cada vez mais pela presença marcante de mulheres, e Cileide Moussallem é um exemplo dessa transformação. Como empresária e estrategista de mídia, ela ergueu um dos maiores portais de notícias do Amazonas, firmando sua influência no jornalismo digital e desafiando os padrões de um setor que historicamente foi dominado por homens. A trajetória de Cileide é marcada pela determinação e pela prova de que as mulheres têm não apenas voz, mas também a capacidade de transformar informações em impacto social significativo. Em uma conversa exclusiva com a coluna, Moussallem compartilha sobre a importância de mulheres na gestão de grandes negócios.

