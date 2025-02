Dr. Felipe Cassimiro explica a gestão e os desafios na advocacia: ‘Trabalho contínuo’ Em entrevista exclusiva à Revista Adames, profissional detalha casos que foram destaque na mídia: ‘Aprendi muito com cada demanda’... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 25/01/2025 - 18h26 (Atualizado em 25/01/2025 - 18h26 ) twitter

O advogado Dr. Felipe Cassimiro concedeu uma entrevista exclusiva na edição de janeiro da Revista Adames. O profissional detalha suas experiência em gestão e compartilha suas sobre casos que marcaram sua carreira e os desafios enfrentados ao longo do caminho. Um dos principais destaques de sua trajetória foi sua atuação no documentário “Doleira”, onde defendeu a figura emblemática de Nelma Kodama. Dr. Felipe descreve esse caso como um divisor de águas em sua carreira: “O caso de Nelma representou meu primeiro hard case após iniciar minha trajetória como advogado em carreira solo. Aprendi muito com cada demanda, mas esse caso foi um grande ensinamento. Como advogados, temos o dever inalienável de lutar para que nossos clientes recebam um tratamento justo e imparcial”.

Para saber mais sobre a trajetória e os desafios enfrentados por Dr. Felipe Cassimiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG.

