Nicole Fortes leva Ecom Express ao topo de premiação de gestão e marketing na América Latina Especialista no segmento comemora marco inédito no setor de e-commerce com reconhecimento de melhor parceiro Shopify nas Américas O... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 24/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicole Fortes (Foto: Ecom Express)

A profissional de marketing Nicole Fortes acaba de alcançar um marco inédito no setor de e-commerce: sua empresa, Ecom Express, foi reconhecida como o melhor parceiro da Shopify nas Américas. A Shopify, avaliada em mais de US$ 131 bilhões e listada na bolsa de valores, é a maior plataforma global para criação de lojas virtuais. O prêmio, concedido anualmente, destaca os parceiros que mais impulsionaram o crescimento do ecossistema digital e inovaram na forma como empreendedores acessam o comércio eletrônico. Nicole liderou uma transformação radical no setor, tornando a criação de lojas virtuais mais acessível, rápida e lucrativa por meio de inteligência artificial e estratégias de marketing inovadoras. Sua visão estratégica e abordagem disruptiva fizeram da Ecom Express um case global de sucesso.

Para saber mais sobre essa incrível conquista e como Nicole Fortes está revolucionando o e-commerce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG:

Projeto Rising Star Brasil leva oportunidade de moda para jovens da periferia

Micro e pequenas empresas podem implementar práticas de ESG; entenda como

Cileide Moussallem destaca importância feminina na gestão digital e comunicação no Amazonas