Nicolly Adames realiza workshop e comemora apoio no Acre: ‘É fundamental incentivar a cultura’ A palestrante e CEO da Revista Adames estará em Rio Branco neste próximo fim de semana para evento sobre comunicação e marketing O... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 18/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicolly Adames (Foto: Reprodução)

A empresária Nicolly Adames, reconhecida como palestrante e CEO da Revista Adames, estará na em Rio Branco, no Acre, neste próximo fim de semana para um workshop especial voltado a grupos e estudantes. O evento, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de março, abordará temas essenciais como comunicação, posicionamento pessoal e marketing digital, proporcionando aos participantes uma oportunidade valiosa de aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Durante o workshop, Nicolly compartilhará suas experiências no mundo da comunicação e marketing, oferecendo insights práticos que podem ser aplicados tanto no ambiente profissional quanto pessoal. A palestra promete inspirar novos talentos e ajudar na construção de uma imagem forte e autêntica.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG para saber mais sobre este evento e a importância de incentivar a cultura local!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG:

Projeto une inovação e impacto social conectando investimentos a crianças carentes

Dr. Felipe Cassimiro explica a gestão e os desafios na advocacia: ‘Trabalho contínuo’

Marcelo Lyouman revela três erros de gestão que impedem treinadores de alcançar sucesso