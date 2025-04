Nicolly Adams compartilha os desafios dos novos meios de comunicação: ‘Cenário de consumo rápido’ Com a volta da publicitária, Elith Magazine aposta em reinvenção editorial diante de novas exigências de um mercado veloz e saturado... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 24/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicolly Adams (Foto: Reprodução)

A publicitária Nicolly Adams de Freitas reassume a direção da Elith Magazine em um momento em que os desafios da gestão editorial nos meios digitais exigem mais do que criatividade: demandam adaptação constante, curadoria sensível e visão estratégica. Fundada por ela mesma em 2015, a revista se prepara para um novo ciclo de expansão, inovação e reposicionamento, com o objetivo de se manter relevante em um cenário de comunicação marcado pelo consumo acelerado de conteúdo, múltiplas plataformas e a crescente busca do público por autenticidade e propósito.

Saiba mais sobre os desafios enfrentados por Nicolly e a nova fase da Elith Magazine consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG:

Wilker Bravin comenta movimentação do mercado e chegada do TikTok Shop ao Brasil

Nicole Fortes leva Ecom Express ao topo de premiação de gestão e marketing na América Latina

Projeto Rising Star Brasil leva oportunidade de moda para jovens da periferia