1ª edição do “SoroGeek Festival” tem programação especial de filmes com início na próxima sexta-feira (5)

A população contará com uma programação especial de filmes preparada para a...

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de SorocabaA população contará com uma programação especial de filmes preparada para a 1ª edição do “SoroGeek Festival”. As exibições gratuitas têm início na próxima sexta-feira (5), às 14h10, no auditório da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, com o filme “A Família Addams” (1991), com direção de Barry Sonnenfeld.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a programação completa e não perder essa oportunidade incrível!

