1 milhão de vagas em curso gratuito de IA do Qualifica SP ainda estão abertas para inscrição; confira O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com... Portal Veloz|Do R7 25/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h26 )

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas para 1 milhão de vagas em um curso gratuito de Inteligência Artificial. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 31 de março no site do programa Qualifica SP: www.qualificasp.sp.gov.br.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre essa oportunidade imperdível!

