126 mil alunos da Região de Campinas participam da 2ª fase da Olimpíada de Matemática de SP Foto: Governo de SP As provas da segunda etapa da Olimpíada de Matemática do Estado... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h47 )

As provas da segunda etapa da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp) começam a ser aplicadas nesta segunda-feira (5) para 792,5 mil estudantes da rede estadual classificados para a competição. Os alunos da rede foram classificados a partir das notas na Prova Paulista do primeiro bimestre deste ano. Na região de Campinas, 126 mil estudantes estão classificados para esta fase e participam das provas até quarta (7).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante competição!

