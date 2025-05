13 mil pessoas passaram pela 3ª Festa das Nações Joaquim Egídio de Campinas Foto: Fernando RighettoDe acordo com a Comissão Organizadora da 3ª Festa das Nações Joaquim Egídio,... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h01 ) twitter

Foto: Fernando RighettoDe acordo com a Comissão Organizadora da 3ª Festa das Nações Joaquim Egídio, mais de 13 mil pessoas passaram pelo evento, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. A festa, que aconteceu entre os dias 01 e 04 de maio, reuniu uma grande diversidade artísticas e gastronômica, além de ser uma festa inclusiva. Pela primeira vez na história 15 artistas se apresentaram no palco, levando entretenimento, alegria e diversão para o público.

