14ª Corrida Turística de Piracicaba acontece neste domingo (29); confira as alterações no trânsito Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 09h56 ) twitter

Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras; de Segurança Pública, Trânsito e Transportes e Guarda Civil Municipal, acontece neste domingo (29) a 14ª edição da Corrida Turística de Piracicaba. Por conta do evento que deve reunir centenas de atletas e garantir a segurança da população e dos participantes, serão realizadas alterações no trânsito na avenida Alidor Pecorari e imediações.

