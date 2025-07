14º Feirão de Emprego e Oportunidades, na Ceasa Campinas, vai oferecer mais de 1.200 vagas Foto: Prefeitura de CampinasOs trabalhadores devem levar currículo impresso atualizado O 14º Feirão de Emprego... Portal Veloz|Do R7 03/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasOs trabalhadores devem levar currículo impresso atualizado O 14º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas vai oferecer mais de 1.200 vagas nos dias 7 e 8 de julho. A ação será realizada no refeitório do Mercado de Flores da Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas, das 9h às 16h. Durante o evento, será possível emitir gratuitamente a primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo RG, graças a uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda, a Ceasa e o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

